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Умер актер Андрей Мягков

18.02.2021 14:00
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Умер актер Андрей Мягков

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает Корреспондент.net.
По данным СМИ, предварительной причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Дата и место похорон пока неизвестны.
Как отметили в театре, последние годы Мягков и его жена, актриса Анастасия Вознесенская, не выходили на сцену и жили уединенно.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Карьеру в кино начал в 1965 году, исполнив роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
Наибольшую известность актеру принесло участие в фильмах Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С лёгким паром!, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс.



Теги: смерть, сердечная недостаточность, Андрей Мягков
 
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