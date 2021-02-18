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Умер актер Андрей Мягков
18.02.2021 14:00
Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает Корреспондент.net.
По данным СМИ, предварительной причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Дата и место похорон пока неизвестны.
Как отметили в театре, последние годы Мягков и его жена, актриса Анастасия Вознесенская, не выходили на сцену и жили уединенно.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Карьеру в кино начал в 1965 году, исполнив роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
Наибольшую известность актеру принесло участие в фильмах Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С лёгким паром!, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс.
Теги: смерть, сердечная недостаточность, Андрей Мягков
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