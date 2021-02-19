Мариупольский телеканал ТВ-7 заявил о переходе на трехдневку

19.02.2021 17:00

В условиях пандемии и сократившегося рынка рекламы коллектив телеканала ТВ-7 со следующей недели будет работать три дня в неделю, сообщает Вечерний Мариуполь.

Решение было принято, чтобы уменьшить объемы финансирования и избежать сокращений. Теперь освещать новости с экрана телевизора ТВ-7 будут со вторника по пятницу. Активность в социальных сетях обещают сохранить, говорится в официальном заявлении СМИ.

Эта мера вводится пока на три месяца, а дальше, как покажет время. Если коллектив захочет найти другую работу – никто не обидится, заявили в руководстве телеканала. Так как, естественно, в этих условиях сотрудникам будет урезана зарплата.