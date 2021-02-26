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В Донецке анонсировали спектакль с участием Андрея Урганта и Надежды Ангарской
26.02.2021 12:00
3 апреля в Центре славянской культуры неподконтрольного Донецка состоится Спектакль российского актера и режиссера Сергея Роста «Ну и фрукт ТЫ!». Об этом сообщили в концертно-театрально-праздничном агентстве «RS» самопровозглашенной республики.
Мероприятие начнется в 16:00. В актерском составе звезды российского телевидения: Андрей Ургант, Надежда Ангарская, Александр Мартынов (Стекольников), Алексей Васильев и Виктория Заболотная. «Зрителей ждут парадоксальные ситуации и комедийные метаморфозы этой невероятно смешной истории. Это современная пьеса со смешным сюжетом и множеством сменяющих друг друга забавных перипетий», – отметили в агентстве.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, спектакль, анонс
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