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Украинский борщ попал в двадцатку вкуснейших супов мира
Украинский борщ попал в составленный американским изданием CNN список из 20-ти самых вкусных супов в мире, сообщает LIGA.
"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном супном бульоне, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это вовсе не просто свекольный суп. Острый вкус ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Это еще одна региональная особенность фирменного блюда", – так описали американские журналисты украинский борщ.
"И хотя этот суп иногда относят к русской кухне, это утверждение активно оспаривается. Сейчас украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", – добавляют авторы материала.
В список также попали нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, грузинский харчо, китайский ланчжоу, мьянманский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.
Теги: Украина, рейтинг, CNN
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