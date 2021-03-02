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Телеканал для ВОТ "Дом" начал вещание через спутник
С 1 марта государственный телеканал «Дом» расширил свое вещание как на Донбассе так и в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«С 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что иным способом до Крыма сигнал, к сожалению, доставить очень сложно. И вдобавок 30% населения потребляет контент именно через спутник. Также мы присутствуем и активно развиваемся на диджитал-платформах. Таким образом число наших потенциальных зрителей вырастает в разы», — рассказала гендиректор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская.
Островская отметила, что раньше у телеканала "Дом" был только один передатчик, который вещал на Луганскую область. Сейчас на Луганскую область вещают пять таких передатчиков, на Донецкую — семь, а на Крым — шесть. Всего их 18.
Кроме того, прямой эфир можно смотреть на сайте телеканала. Все эти способы вещания нужны для того, чтобы донести сигнал "Дома" на оккупированные территории, ведь это основная задача телеканала.
Теги: Крым, спутник, телеканал, ОРДЛО
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