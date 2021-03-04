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Группа НеАнгелы объявила о распаде

04.03.2021 17:00
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Группа НеАнгелы объявила о распаде

Популярный украинский дуэт НеАнгелы распадается спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом в своем Instagram сообщила одна из солисток коллектива Слава Каминская, передает Корреспондент.net.
"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в ПМС. А, главное, во время двух беременностей - мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток - все на двоих. НеАнгелы - уже история", - сообщила Слава.
Певица отметила, что теперь они с Викторией Смеюхой будут выступать как сольные артистки. Также она поблагодарила всех поклонников группы и продюсера Юрия Никитина.
Прощальный концерт дуэта состоится 26 марта во FREEDOM.



Теги: дуэт, неАнгелы, распад
 
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