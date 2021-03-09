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Архив - Культура

Зеленский призвал расширить украинское телевещание на временно оккупированные территории

09.03.2021 16:00
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Зеленский призвал расширить украинское телевещание на временно оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский считает, что на временно оккупированные территории Украины должно транслироваться 2-3 украинских телеканала. Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", сообщает Укринформ.
"Дом" - это только начало. Считаю, что таких каналов должно быть 2-3", - сказал Зеленский.
По его словам, это не обязательно должны быть новые каналы. Зеленский считает, что каждая медиагруппа может выделить один канал для того, чтобы транслировать его на временно оккупированные территории, наполнив соответствующим контентом.



Теги: Крым, телевидение, ОРДЛО, Зеленский
 
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