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Архив - Культура

Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке

10.03.2021 13:00
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Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке

Во вторник, 9 марта, в северодонецком Ледовом дворце спорта состоялся социальный концерт студии "Квартал 95", сообщает "Трибун".
Билеты на мероприятие были безвозмездно переданы военным, волонтерам, семьям погибших и пропавших без вести, а также незащищенным категориям граждан.
Зрители тепло встретили не только кварталовцев, но и приглашенную гостью - Злату Огневич, которая исполнила несколько своих композиций.



Теги: концерт, Северодонецк, благотворительность, Квартал 95
 
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