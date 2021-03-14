Курорт Буковель закрыли на карнтин

14.03.2021 13:00

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области закрыли на карантин в период с 13 по 27 марта. Об этом сообщается на странице Буковеля в Facebook.

В частности, в этот период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс Буковель) с развлекательной, спортивной и другой предполагающей отдых целью.

"Администрация ТК Буковель обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", – заявили в пресс-службе и попросили отнестись к ситуации с пониманием.