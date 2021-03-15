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Мариуполь присоединился к челенджу «What is Ukraine» (ВИДЕО)
15.03.2021 17:00
Около четырех дней назад в Instagram появился эффектный ролик, где собраны видеонарезки из известных туристических мест и красивых природных ландшафтов Украины, снятых с высоты птичьего полета. Его разместил путешественник и автор проекта «Ukraine is my Home» Назар Дорош, сообщает сайт Мариупольские Новости.
На данный момент видео собрало порядка 3,4 млн просмотров. А вдохновленные украинцы начали снимать подобные ролики с красотами своих родных городов, запустив таким образом челендж «What is Ukraine».
Мариуполь тоже присоединился к челенджу. На видео с высоты птичьего полета показаны достопримечательности, туристические магниты и красивые уголки приморского города. Также присутствуют кадры из масштабных культурных и спортивных мероприятий.
Теги: Мариуполь, видео, Instagram
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