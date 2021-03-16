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Швейцарский блогер выложил на YouTube фильм о войне на Донбассе (ВИДЕО)
Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на войне на Донбассе и снял о ней короткометражку на французском языке, сообщает НВ.
По состоянию на 20:00 15 марта фильм Война в Украине (La guerre en Ukraine), опубликованный на канале LE GRAND JD в YouTube меньше двух суток назад, набрал почти 640 тысяч просмотров.
LE GRAND JD напоминает, что война на Донбассе — единственная, которая активно ведется на Европейском континенте.
В начале фильма блогер рассказывает о событиях в Украине во время Революции Достоинства. Он упоминает о мотивации протестующих, не согласившихся с решением об отказе от евроинтеграции коррумпированного президента Виктора Януковича, погибших майдановцах, побеге Януковича из «незадекларированной резиденции» Межигорье.
Затем блогер объясняет, что после Революции Достоинства полуостров Крым был оккупирован Россией, и что мировое сообщество не признало его присоединения к РФ путем фейкового референдума.
После этого LE GRAND JD описывает начало войны на Донбассе, рассказывает о сбитом рейсе Малазийских авиалиний MH17, а также применение Россией против Украины пропагандистских средств.
Блогер объясняет, как в результате Минских переговоров на Донбассе появилась линия разграничения, на которой до сих пор ведутся боевые действия.
В фильме показано, как LE GRAND JD приезжает на линию разграничения, одевает защитную экипировку и направляется к украинским позициям. Украинские военные демонстрируют блогеру, в каких условиях живут, и рассказывают о стычках с боевиками. В фильме упоминается, что позиция, где проходят съемки, существует с 2015 года.
LE GRAND JD упоминает об украинском добровольческом движении и сообщает, что за время войны погибли около 13 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч гражданских.
Также в фильме показан контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, и как через него переходят жители оккупированных территорий.
Фильм заканчивается диалогом с жительницей Донбасса по имени Лилия, которая рассказывает о своем отношении к войне и о том, как в 2014 году дом ее семьи оказался на линии разграничения, и видом на Майдан Незалежности, снятым с беспилотника.
Теги: Донбасс, война, Швейцария, фильм, YouTube, блоггер
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