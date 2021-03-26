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В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
26.03.2021 14:00
В неподконтрольном Украине Донецке прошел финал местного конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщают местные СМИ.
За главные титулы боролись 20 претенденток, которые должны были проявить артистичность и харизму, декламировали стихи, представили на дефиле русские национальные костюмы. По итогам конкурса обладательницей главного титула «Краса Донбасса — 2021» стала Элина Губушкина, которая родом из Горловки, но проживает в Донецке.
Теги: Донецк, Донбасс, конкурс красоты
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