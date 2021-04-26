ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону

26.04.2021 16:00

Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украины (ПЦУ) представила первую в стране диджитал-икону "Чернобыльский Спас". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Богослужение с первой украинской цифровой иконой провел архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор вместе со служителями Михайловского Златоверхого.

Прототипом этой иконы является реальная икона, созданная к 30-летию чернобыльской трагедии и храящаяся в кафедральном соборе Полтавы. Инициаторами ее создания были ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

В будущем организаторы обещают реализовать возможность посмотреть на диджитал-икону и в VR шлеме.