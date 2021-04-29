Телеканал "Наш" оштрафовали за эфир с "представителем ЛНР в ТКГ"

29.04.2021 08:00

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" на 114 тыс. грн за эфир с представителем так называемой "ЛНР" Родионом Мирошником, передает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Мирошник во время своего выступления высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя ("Донбасс не находится в составе Украины").

В своем решении Нацсовет отметил, что, зная всю предыдущую деятельность Мирошника, его поддержку террористических организаций, действующих на оккупированной территории Луганской области, его позицию, роль и участие в незаконно созданной оккупационной администрации в оккупированном Луганске, приглашая его на ток-шоу, редакторы и журналисты передачи заранее были осведомлены о его позиции по вопросам, которые были затронуты во время передачи.

"Кроме того, Р. Мирошник не является участником ТКГ, однако ведущий М. Назаров отмечал во время шоу, что он "представитель той стороны в ТКГ". Такая информация является необъективной", - говорится в сообщении.