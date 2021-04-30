22 мая на Луганщине состоится рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід»

30.04.2021 16:00

22 мая 2021 года в Старобельске пройдет областной рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід» при участии групп «ТНМК», «Жадан и Собаки» и писателей Олега Сенцова, Екатерины Калитко и Артема Полежаки.

В мероприятии также будут принимать участие музыкальные коллективы из Луганской, Донецкой, Харьковской и Черновицкой областей.

Вход на фестиваль - бесплатный.

Место проведения:

- Главная сцена: Центральная площадь Старобельска (город Старобельск, ул. Центральная, 36).

- Городской парк культуры и отдыха Старобельска (город Старобельск, ул. Мира, 12).

Само мероприятие будет проходить по сценарию:

14:00 - Городской парк культуры и отдыха:

- Литературный площадка «Дикое поле» с участием писателей Олега Сенцова, Артема Полежаки и Екатерины Калитко.

16:30 - Центральная площадь города:

- Мотозаезд «Драйв»;

- Работа выставки мото- и кастом- техники «Байкер Street»;

- Работа креативных фотолокаций;

- Пешеходные экскурсии по Старобельску.

17:00 - Открытие рок-фестиваля

17:15 - Рок-фестиваль с участием групп «Stone road», «Изобара-тор», «Реставратор», «Конец июля», «PARALLEL», «TWO BUS», «Vерхня межа», «Принцип меньшего зла», «Берег души »,«ORZ»,« IP»,«Beer Blues Band» и исполнителя Владимира Бердецького.

Ведущий: Александр Сердюк - сутулая собака Инародного театра абсурда «Воробушек»

19:30 - Огненное шоу от команды «Street-Fire» г. Северодонецк

20:00 - Выступление хедлайнеров фестиваля - групп «Жадан и Собаки» и «Танок на майдане Конго».

Из-за пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить с соблюдением необходимых карантинных ограничений. Поэтому, важным является соблюдение социальной дистанции между участниками и гостями, вход на все активности мероприятия только в защитной маске.