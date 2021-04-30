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Архив - Культура

22 мая на Луганщине состоится рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід»

30.04.2021 16:00
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22 мая на Луганщине состоится рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід»

22 мая 2021 года в Старобельске пройдет областной рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід» при участии групп «ТНМК», «Жадан и Собаки» и писателей Олега Сенцова, Екатерины Калитко и Артема Полежаки.
В мероприятии также будут принимать участие музыкальные коллективы из Луганской, Донецкой, Харьковской и Черновицкой областей.
Вход на фестиваль - бесплатный.
Место проведения:
- Главная сцена: Центральная площадь Старобельска (город Старобельск, ул. Центральная, 36).
- Городской парк культуры и отдыха Старобельска (город Старобельск, ул. Мира, 12).
Само мероприятие будет проходить по сценарию:
14:00 - Городской парк культуры и отдыха:
- Литературный площадка «Дикое поле» с участием писателей Олега Сенцова, Артема Полежаки и Екатерины Калитко.
16:30 - Центральная площадь города:
- Мотозаезд «Драйв»;
- Работа выставки мото- и кастом- техники «Байкер Street»;
- Работа креативных фотолокаций;
- Пешеходные экскурсии по Старобельску.
17:00 - Открытие рок-фестиваля
17:15 - Рок-фестиваль с участием групп «Stone road», «Изобара-тор», «Реставратор», «Конец июля», «PARALLEL», «TWO BUS», «Vерхня межа», «Принцип меньшего зла», «Берег души »,«ORZ»,« IP»,«Beer Blues Band» и исполнителя Владимира Бердецького.
Ведущий: Александр Сердюк - сутулая собака Инародного театра абсурда «Воробушек»
19:30 - Огненное шоу от команды «Street-Fire» г. Северодонецк
20:00 - Выступление хедлайнеров фестиваля - групп «Жадан и Собаки» и «Танок на майдане Конго».
Из-за пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить с соблюдением необходимых карантинных ограничений. Поэтому, важным является соблюдение социальной дистанции между участниками и гостями, вход на все активности мероприятия только в защитной маске.



Теги: Старобельск, рок, фестиваль
 
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