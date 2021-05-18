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Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 2021
18.05.2021 09:00
Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно последним данным, букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии, сообщает РБК-Украина.
Ранее этот коллектив не входил даже в тройку лидеров.
На второй строчке разместилась бывшая страна-фаворитка конкурса Франция. Ее будет представлять Барбара Прави.
Третье место заняла Мальта. Дестини Чукуньере задолго до начала Евровидения 2021 называли вероятной победительницей нынешнего конкурса. Она продолжительное время занимала лидерскую позицию в рейтинге букмекеров, но позже опустилась на второе место.
Представитель Украины, группа Go_A, занимает восьмую строчку букмеркерского рейтинга.
Теги: Евровидение, Италия, букмекер, фаворит
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