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В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)
В оккупированном Севастополе, в кинотеатре "Москва", вместо пропагандистского фильма "ЛНР" "Ополченочка" показали кино о героях АТО. Об этом сообщают зрители кинопоказа, информирует Depo.Донбасс.
Показ фильма "Ополченочка" презентовал творческий коллектив из Луганска в рамках кинофестиваля "Золотой витязь".
Соответствующее видео, как сорвался показ фильма "ЛНР", уже появилось в сети.
Сообщается, что после выступления боевика "ЛНР" из 2-го корпуса "народной милиции" Романа Разума на экране появился украинский фильм о героях АТО.
"Через сорок минут только появился горе-оператор и выключил фильм. Но после того как нашли оригинальную версию "Ополченочки", показ остановился через 15 минут в связи с ужасным качеством изображения из-за неисправного проектора. Директор фестиваля Алексей Костюченко сказал, что это диверсия и что они не понимают, как к ним попал украинский фильм", — говорится в сообщении.
Теги: Севастополь, фильм, кинофестиваль, диверсия
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