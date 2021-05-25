В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)

25.05.2021 16:00

В оккупированном Севастополе, в кинотеатре "Москва", вместо пропагандистского фильма "ЛНР" "Ополченочка" показали кино о героях АТО. Об этом сообщают зрители кинопоказа, информирует Depo.Донбасс.

Показ фильма "Ополченочка" презентовал творческий коллектив из Луганска в рамках кинофестиваля "Золотой витязь".

Соответствующее видео, как сорвался показ фильма "ЛНР", уже появилось в сети.

Сообщается, что после выступления боевика "ЛНР" из 2-го корпуса "народной милиции" Романа Разума на экране появился украинский фильм о героях АТО.

"Через сорок минут только появился горе-оператор и выключил фильм. Но после того как нашли оригинальную версию "Ополченочки", показ остановился через 15 минут в связи с ужасным качеством изображения из-за неисправного проектора. Директор фестиваля Алексей Костюченко сказал, что это диверсия и что они не понимают, как к ним попал украинский фильм", — говорится в сообщении.