Все рубрики раздела
- НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака14:00
- В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры09:00
- В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"13:00
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)16:00
- В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)10:00
- Определились все финалисты Евровидения 202108:00
- Пассажиры "Укрзализныци" получили доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг17:00
- В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения -2021 (ВИДЕО)11:00
- Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 202109:00
- В Роттердаме состоялась церемония открытия Евровидения-202110:00
В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"
В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя.
Свои живописные работы представили художники из Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черниговской и Закарпатской областей. Также были картины художников из Латвии и Греции. Всего 60 работ, написанных в разных жанрах. Их можно будет посмотреть до 14 июля.
Выставка действует в рамках меморандума «Изменим страну вместе» и представляет собой этап культурного обмена между Восточными и Западными регионами Украины. Она реализуется управлением культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации при поддержке департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета.
Теги: Донбасс, Мариуполь, выставка, живопись, Восток, Запад
- Мариупольцам покажут авторских кукол
- Росписи и мозаики Пономаревых украшают города
- Рождественское настроение в свободном доступе!
- От фламинго до Кремля. В Донецке открывается выставка-ретроспектива Одесской школы живописи
- Милиция в День Победы одевала детей... в бронежилеты (ФОТО)
- Остановила время... акварель
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО17:00
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака14:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня10:00
- Кабмин смягчил карантин в Украине09:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"