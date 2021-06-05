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Архив - Культура

В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"

05.06.2021 13:00
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В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"

В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя.
Свои живописные работы представили художники из Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черниговской и Закарпатской областей. Также были картины художников из Латвии и Греции. Всего 60 работ, написанных в разных жанрах. Их можно будет посмотреть до 14 июля.
Выставка действует в рамках меморандума «Изменим страну вместе» и представляет собой этап культурного обмена между Восточными и Западными регионами Украины. Она реализуется управлением культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации при поддержке департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета.



Теги: Донбасс, Мариуполь, выставка, живопись, Восток, Запад
 
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