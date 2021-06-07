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Архив - Культура

В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры

07.06.2021 09:00
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В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры

В Мариуполе состоялся фестиваль уличной культуры "Beats of summer". Об этом сообщается на странице "ДК Молодежный – Мариуполь" в Facebook.
Фестиваль объединил 150 участников, 8 часов танцевальных соревнований, граффити и паркур. В конце фестиваля на площади Свободы устроили огненное шоу.
"Дождь сместил нашу локацию на некоторое время, а потом погода улучшилась и все завершилось очень феерично. Мы благодарны всем участникам, организациям и зрителям за это очень драйвовый день", – отметили организаторы.



Теги: Мариуполь, фестиваль, культура, улица
 
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