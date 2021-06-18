Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину

18.06.2021 13:00

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в Окружной административный суд Киева иск на Службу безопасности Украины, сообщает Громадське Телевидение.

Исполнитель просит суд признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры и информационной политики по поводу его внесения в перечень запрещенных артистов, а также приказ МКИП, согласно которому россиянин попал в перечень.

Также рэпер просит Окружной админсуд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину. В суде уточнили, что пока не решили, открывать ли административное производство по иску Моргенштерна.