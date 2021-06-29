Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс

29.06.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс

В 2021 году культурно-просветительский фестиваль "З країни в Україну" празднует семилетие. Все эти годы он привозит в украинские города частички традиционной и современной культуры, а также знания из разных уголков страны. В этом году мероприятие охватит 11 городов востока и юга Украины, сообщает Свободное радио.
На Донбассе первым 2 июля фестиваль будет принимать Славянск. В этом году гостям фестиваля обещают квесты и мастер-классы от Музея науки. А среди центральных премьер - 11 видеоклипов от украинских звезд, снятых на востоке Украины. В числе амбасадоров этого проекта Alyona Alyona, ТНМК, Сергей Жадан и Джамала.
Вход свободный.



Теги: Донбасс, Славянск, фестиваль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх