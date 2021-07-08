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В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова
08.07.2021 12:00
Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации".
С 8 по 15 июля в Доме кино «Шевченко», кинотеатре «Звездочка» и кино-культурном центре «Кинокульт» можно будет увидеть фильмы: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Легенда № 17», «Зависть богов» и другие.
Теги: Донецк, фильм, кинотеатр, Владимир Меньшов
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