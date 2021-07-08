В Киеве демонтируют памятник российско-украинской дружбе

08.07.2021 16:00

Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания Киевсовета, сообщает LIGA.net.

За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций – 80 депутатов, кроме ОПЗЖ. 16 депутатов не голосовали.

В течение 30 дней балансодержатель памятника КП СЗН Голосеевского района должен его демонтировать.