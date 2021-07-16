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Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"
16.07.2021 17:00
В городе Славянск впервые пройдет инклюзивный артфестиваль "Inclusion fest", сообщает Восточный вариант.
Состоится он 17 июля 2021 года на главной сцене в парке Шелковичный, начало в 16:00. Вход свободный.
Гостей будут ждать:
- Интересные мастер-классы от людей с инвалидностью;
- Творческая программа;
- Выставка продажи произведений искусства людей с инвалидностью;
- И самое главное рок-концерт местных групп, среди которых и инклюзивные!
Теги: Донбасс, Славянск, фестиваль, инвалид
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