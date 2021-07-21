На шести телеканалах выявили нарушения закона об украинском языке

21.07.2021 09:00

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой ввести санкции против шести телеканалов за нарушение закона об украинском языке. Об этом он сообщил во вторник, 20 июля, на своей странице в Facebook.

По словам языкового омбудсмена, его подчиненные 16-17 июля провели мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами Интер, Украина, ICTV, Мега, НТН, К1, о чем составлены соответствующие акты", - говорится в сообщении.

Так, больше всего нарушений (шесть) зафиксировано на Интере, пять - на телеканале Украина, по два - на ICTV и Мега, по одному - на НТН и К1.

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - написал Креминь.

В то же время, подчеркнул он, на телеканалы были направлены обращения, в которых подчеркнута необходимость выполнить нормы закона.