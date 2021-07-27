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Архив - Культура

В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе

27.07.2021 17:00
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В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе

Фильм "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Такое событие случилось впервые за 30 лет истории кино в Украине, сообщает 24 канал.
Сюжет фильма рассказывает об украинском хирурге-добровольце, которого взяли в плен российские военные на Донбассе. После плена он пытается вернуться к нормальной жизни и проговаривает травмы, вызванные войной, с 12-летней дочерью и бывшей женой.



Теги: Украина, Донбасс, фильм, Венецианский кинофестиваль
 
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