В основной программе Венецианского кинофестиваля покажут фильм о войне на Донбассе

27.07.2021 17:00

Фильм "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Такое событие случилось впервые за 30 лет истории кино в Украине, сообщает 24 канал.

Сюжет фильма рассказывает об украинском хирурге-добровольце, которого взяли в плен российские военные на Донбассе. После плена он пытается вернуться к нормальной жизни и проговаривает травмы, вызванные войной, с 12-летней дочерью и бывшей женой.