В Мариуполе третий день идет фестиваль MRPL City-2021 (ВИДЕО)

08.08.2021 13:00

С 6 августа, в Мариуполе Донецкой области проходит самый масштабный музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL City Fest 2021. Об этом сообщает телеканал "Дом".

В течение трех дней более 50 известных исполнителей выступят на четырех сценах на пляже поселка Песчаный, одна из которых размещена на воде.

На фестиваль съехалось больше 10 тыс. гостей со всей Украины. В частности, из Днипра, Запорожья, Харькова, Киева. В этом году на MRPL City Fest 2021 едут целыми автобусами. Для зрителей из других городов организовали кемпинг, зоны отдыха, аттракционы и небольшой луна-парк.

"Это фестиваль четвертый по счету. Чем он отличается? Наверное, что он долгожданный, после большого перерыва в 2020 году, когда был карантин. Мы, наконец-то, вернулись, наконец-то, дождались и вот проводим очередной четвертый MRPL City Fest", — сказала соорганизатор музыкального фестиваля Мария Слёта.

Соблюдение правопорядка на фестивале обеспечивают Национальная полиция, пешие патрули и экипажи на машинах. Также на территории круглосуточное дежурят спасатели водолазной службы и врачи.