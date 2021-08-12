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Завтра из Киева в Одессу отправится первый в Европе арт-поезд
На первом в Европе арт-поезде "ГогольFest" можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest". Это семь вагонов, расписанных современными украинскими художниками, передает телеканал "Дом".
К 30-летию Независимости Украины уникальный арт-поезд исколесит практически всю страну. Пассажиры — артисты и художники, которые участвуют в фестивале "ГогольFest". В маршруте — шесть городов, от Львова до Днипра. В планах — объединить страну с помощью современного искусства.
"Первое направление 13 августа — это Киев–Одесса, а 21 августа — Одесса–Киев. Потом мы едем в Каменец- Подольский на Западную Украину, там у нас будет "Республика фестиваль". Затем отправляемся в Херсон. Далее у нас парад-фестиваль в Харькове. Затем Львов — это Форум издателей. И, собственно, Днипро", — перечислил маршрут арт-поезда директор фестиваля "ГогольFest" Максим Демский.
Первый рейс "ГогольTrain" посвятили скончавшемуся 8 августа художнику Александру Ройтбурду. На одном из вагонов изобразили его потрет.
В поезде кроме спальных вагонов, будет три фестивальных. В них во время путешествия можно будет послушать музыку или посмотреть фильмы. На самом фестивале "ГогольFest" организаторы обещают много сюрпризов.
В следующем году арт-поезд станет международным проектом — "ГогольTrain" доедет до Мюнхена.
Теги: Киев, Одесса, поезд, фестиваль, арт-проект
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