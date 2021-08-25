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Архив - Культура

На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)

25.08.2021 12:00
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На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)

23 августа, во время празднования Дня Государственного Флага северодончане и гости города установили рекорд Украины. Об этом сообщает "Трибун".
Так, одновременно песню Владимира Ивасюка "Червона рута" на площади Победы исполнили 5 200 человек.
Рекорд был установлен в рамках фестиваля «Ти у мене єдина», который проводится по инициативе певицы Анжелики Рудницкой.



Теги: Украина, Луганская область, рекорд, песня, Червона рута
 
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