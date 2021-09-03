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Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать
В Торецке общественность раскритиковала памятник «От поколений к поколениям», который открыли ко Дню шахтера 29 августа, сообщает Знамя индустрии.
На открытии присутствовал глава ДонОГА Павел Кириленко, который также не поставил высокой оценки трудам скульптора.
Поэтому он потребовал от руководства ВГА и причастных к изготовлению скульптуры ее доработать. Теперь внешний вид памятника будет изменен.
Кириленко отметил, что идея почтить шахтерский характер и труд – правильная, но ее реализация получилась некачественной. Это и вызвало негативную реакцию как в городе, так и за его пределами.
Он добавил, что памятник шахтерской славы не может быть предметом мемов в интернете. Нельзя оставлять высмеивания без внимания, тем более, что недостатки внешнего вида памятника действительно существенны.
Теги: Донбасс, шахтер , памятник, Торецк
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