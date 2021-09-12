В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства

12.09.2021 15:00

Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства «Театральная брама», передает MRPL.city.

11 сентября жители и гости города уже увидели захватывающую рок-оперу «Белая ворона» от мариупольского театра. В ее основе одноименная драматическая поэма Юрия Рыбчинского в музыкальном сопровождении Геннадия Татарченко. В спектакле рассказали о подвиге Жанны Д'Арк.

12 сентября на сцену выйдет киевский Театр русской драмы им. Леси Украинки и покажет спектакль «Игры на заднем дворе». Эта история расскажет о подростках, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни.

Всего на сценах драматического театра будет сыграно 12 спектаклей различных жанров, в которых принимают участие 10 профессиональных театральных коллективов из разных областей Украины.

Отмечается, что главные цели этого фестиваля – показать зрителю уникальную вселенную с традиционными ценностями и новыми подходами, инновациями, художественным прорывом, а также наладить сотрудничество между театральными коллективами для преодоления стереотипов между регионами.

После каждого спектакля будет проходить обсуждение с режиссерами и актерами театров, представленных на фестивале. По результатам голосования жюри определит победителей в следующих номинациях: «лучший спектакль», «лучшая режиссура», «лучшая женская роль», «лучшая мужская роль», «лучше музыкальное оформление» «лучшая сценография» и другие.

Актуальная программа фестиваля:

12 сентября киевский Театр русской драмы им. Леси Украинки покажет «Игры на заднем дворе». Режиссеры Одед Котлер и Дмитрий Морозов. Спектакль поставлен по произведению израильской драматургини Эдны Мази. История о подростках, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни.

13 сентября на малой сцене Львовский академический областной музыкально-драматический театр им. Ю. Дрогобыча покажет моноспектакль «Маргарита и Абульфаз» на тему геноцида армян в Азербайджане. По роману «Время second-hand» Светланы Алексиевич - белорусской лауреатки Нобелевской премии. На большой сцене Харьковский театр им. Т. Шевченко представит драму по тексту Сергея Жадана «Хлебное перемирие» на тему военного конфликта.

14 сентября на малой сцене пройдет два спектакля. Днепропетровский молодежный театр подготовил для мариупольцев постановку «Эзоп» с юмором и акробатическими номерами. Она базируется на тексте Г. Фигейредо. Спектакль имеет возрастное ограничение 18+. Николаевский русский академический театр покажет камерный спектакль «Когда возвращается дождь».

15 сентября перед зрителями выступят актеры николаевского театра драмы и музыкальной комедии. Они сыграют «Именем» по пьесе франко-бельгийского дуэта Александра Ла Пательера и Матье Делапорт.

16 сентября Кировоградский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого покажет «Вечный закон материнства» по пьесе Владимира Винниченко «Закон».

17 сентября Мариупольский театр покажет комедию «Любовь дона Перлимплина» по Ф. Лорка.

18 сентября херсонский театр имени Николая Кулиша займет сразу две сцены. Актеры покажут монодраму «Иуда» по поэме Леси Украинки «На поле крови». Спектакль получил Гран-при фестиваля «Atspindys-2018» и ездил на гастроли в Португалию. На большой сцене пройдет спектакль «Баба Фрося или в начале и в конце времен» по тексту Павла Арье. Он входит в топ лучших спектаклей театра.

19 сентября закроет «Браму» сумской театр им. М. Щепкина с интеллектуальной комедией «АРТ» по пьесе Ясмины Реза в постановке Владислава Писарева.

Организатором фестиваля является Донецкий академический областной драматический театр.