Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности

13.09.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности

В Бахмуте состоялась первая презентация выставки современного искусства «Тонкая Красная Линия» с элементами добавленной реальности. Об этом сообщает Восточный Вариант.
В экспозиции, организованной арт-резиденцией города, были представлены более 50 картин одиннадцати художников - выходцев из Восточной Украины.
У посетителей не только была возможность лично пообщаться с художниками и узнать истории их становления, но и использовать мобильное приложение, которое открывает добавленную реальность на некоторых полотнах.
Организаторы выставки обещают, что экспозиция будет расширяться, ведь работа арт-резиденции продолжается.
Отметим, что 15 сентября, в 18:30, экспозицию "Тонкая Красная Линия" представят в Киеве, в Институте проблем современного искусства НАМУ (ул. Евгения Коновальца, 18Д). Следующая остановка экспозиции - Брюгге (Бельгия) на Неделе украинского искусства.



Теги: Донбасс, выставка, виртуальная реальность, художники, Бахмут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх