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В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности
В Бахмуте состоялась первая презентация выставки современного искусства «Тонкая Красная Линия» с элементами добавленной реальности. Об этом сообщает Восточный Вариант.
В экспозиции, организованной арт-резиденцией города, были представлены более 50 картин одиннадцати художников - выходцев из Восточной Украины.
У посетителей не только была возможность лично пообщаться с художниками и узнать истории их становления, но и использовать мобильное приложение, которое открывает добавленную реальность на некоторых полотнах.
Организаторы выставки обещают, что экспозиция будет расширяться, ведь работа арт-резиденции продолжается.
Отметим, что 15 сентября, в 18:30, экспозицию "Тонкая Красная Линия" представят в Киеве, в Институте проблем современного искусства НАМУ (ул. Евгения Коновальца, 18Д). Следующая остановка экспозиции - Брюгге (Бельгия) на Неделе украинского искусства.
Теги: Донбасс, выставка, виртуальная реальность, художники, Бахмут
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