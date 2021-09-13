В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности

13.09.2021 11:00

В Бахмуте состоялась первая презентация выставки современного искусства «Тонкая Красная Линия» с элементами добавленной реальности. Об этом сообщает Восточный Вариант.

В экспозиции, организованной арт-резиденцией города, были представлены более 50 картин одиннадцати художников - выходцев из Восточной Украины.

У посетителей не только была возможность лично пообщаться с художниками и узнать истории их становления, но и использовать мобильное приложение, которое открывает добавленную реальность на некоторых полотнах.

Организаторы выставки обещают, что экспозиция будет расширяться, ведь работа арт-резиденции продолжается.

Отметим, что 15 сентября, в 18:30, экспозицию "Тонкая Красная Линия" представят в Киеве, в Институте проблем современного искусства НАМУ (ул. Евгения Коновальца, 18Д). Следующая остановка экспозиции - Брюгге (Бельгия) на Неделе украинского искусства.