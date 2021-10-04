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Архив - Культура

На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль

04.10.2021 12:00
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На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль

Двухдневный фестиваль "Настоящие имена. Настоящие истории" прошел в прифронтовом селе Нью-Йорк на Донбассе, которое недавно вернуло себе историческое название. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко в Фейсбук.
Участниками фестиваля стали писатели, поэты, музыканты, общественные деятели из Донецкой области, Львова, Харькова, Винницы, Хмельницкого, Киева.
"Мы совместными усилиями возвращаем себе свое. Поселок Нью-Йорк в Донецкой области - это живое свидетельство того, что наш край формировался как европейский. На определенном этапе эта история была украдена и искажена. Но не уничтожена. Спасибо всем, кто поддерживает украинский Нью-Йорк своим присутствием и своим интересом - Ольга Герасимьюк, Елена Стяжкина, Сергей Жадан, Галина Вдовиченко, Тамара Гориха Зерня, Галина Крук, Татьяна Пилипец и все-все-все, кого собрала на Первом Нью-Йоркском фестивале его организатор Виктория Амелина", - отметил Кириленко.



Теги: Донбасс, Нью-Йорк, фестиваль
 
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