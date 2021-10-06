8-9 октября состоится четвертый фестиваль «Авдеевка ФМ»

06.10.2021 17:00

Литературно-драматическо-музыкальный фестиваль "Авдеевка ФМ" пройдет в Авдеевке 8-9 октября, сообщает ИА "ВЧАСНО".

Во время фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами для победителей станут денежные призы и возможность выступить на одной сцене с хедлайнерами фестиваля.

8 октября Новобахмутовский сельский молодежный клуб-театр представит поэтическое театральное представление "Истории о любви" на стихи Сергея Жадана.

9 октября в течение дня состоятся встречи с писателями, лекции от художников и общественных деятелей об уличном искусстве и об искусстве неформального развития. Также будут мастер-классы для детей и взрослых, выставки и тому подобное.

Вечером в 17:00 часов на главной сцене фестиваля, на бульваре Шевченко, состоятся выступления групп-победителей конкурса кавер-версий. После них выступят группы "Жадан и Собаки" и "The Вйо".

Все локации фестиваля объединены в единый маршрут, который можно пройти полностью или присоединиться на одной из точек. Каждая из них представит историю фестиваля, людей и организации, которые устраивают его четвертый год подряд.