В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне

09.10.2021 17:00

"Раны на теле Украины - раны каждого из нас" - такой эпиграф выставки "Целостность", которая сегодня открылась в "Веже". Ее автор – известный фотограф из Киева Зоя Шу. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Автор привезла 10 работ, некоторые из которых выставляются впервые. На них изображены раны военных, которые они получили во время боевых действий на востоке страны. Каждое фото - сложная история людей, которые пошли защищать границы государства.

С этим циклом Зоя Шу победила в этом году на международном фотоконкурсе "The Prix de la Photographie" в Париже. Городской голова Вадим Бойченко отметил важность таких художественных проектов.

"Мы видим на этих фото молодых ребят, которые ценой собственного здоровья позволили нам жить и развиваться в украинском Мариуполе. И они продолжают защищать нас. Такие проекты показывают всю глубину и драматургию тех событий, которые сейчас происходят в нашей стране. Сегодня это особенно важно", - подчеркнул мэр.

Выставка продлится до 14 октября. Вход свободный. Она приурочена ко Дню защитника и защитниц Украины.