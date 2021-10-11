Зеленскому подали петицию о запрете концертов российских артистов

11.10.2021 14:00

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный сайт электронных петиций.

Кондратюк в петиции утверждает, что россияне, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и войну на Донбассе, тоже несут ответственность за действия своей страны.

По его мнению, исключения из запрета возможны только для тех российских артистов, которые публично выступили против российской агрессии в отношении Украины.

Кондратюк также отметил, что "музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны".