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Зеленскому подали петицию о запрете концертов российских артистов
11.10.2021 14:00
Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный сайт электронных петиций.
Кондратюк в петиции утверждает, что россияне, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и войну на Донбассе, тоже несут ответственность за действия своей страны.
По его мнению, исключения из запрета возможны только для тех российских артистов, которые публично выступили против российской агрессии в отношении Украины.
Кондратюк также отметил, что "музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны".
Теги: Украина, Россия, запрет, петиция, артисты
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