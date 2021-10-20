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В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии
20.10.2021 08:00
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины, подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.
Отмечается, что в музее предоставлена информация об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия, начиная с 2014-го года.
"Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения более полной, реальной картины", - отметил Ткачкенко.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, музей, агрессия, виртуальная реальность
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