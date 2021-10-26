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Создана интерактивная карта заведений культуры Донбасса
26.10.2021 17:00
Команда ОО «Місто-сад» опубликовала интерактивную карту учреждений культуры Донетчины и Луганщины. На ней представлены коммунальные учреждения, которые подчинены общинам: дома и дворцы культуры, библиотеки, музеи, молодежные центры и т.д., сообщает Восточный вариант.
Всего на интерактивной карте собрана информация о 558 заведениях в 29 громадах. Пользователям доступны следующие данные:
- часы работы и функционирования учреждений;
- положение и физическое состояние;
- архитектурные особенности зданий;
- запросы общины на культуру;
- грантовая поддержка и сотрудничество;
- рекомендации и др.
По всем вопросам и предложениям по карте можно писать на почту: [email protected]
Теги: Донбасс, карта, культура, онлайн
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