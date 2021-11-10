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В Украине появился памятник букве "Ї"
10.11.2021 13:00
В городе Лановцы Тернопольской области во вторник, 9 ноября, открыли памятник букве "Ї". Об этом сообщается на странице Лановецкого горсовета в Facebook.
Художественный объект под названием Украинский язык - уникальный открыли в День украинской письменности и языка.
"Статическая фигура буквы "Ї", автором которой является Василий Гудыма, - это украшение общины и единственная арт инсталляция такого типа в Украине", - говорится в сообщении.
Добавим, "Ї" - это буква, которая используется только в украинском языке.
Теги: Украина, памятник, буква
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