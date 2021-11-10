В Украине появился памятник букве "Ї"

10.11.2021 13:00

В городе Лановцы Тернопольской области во вторник, 9 ноября, открыли памятник букве "Ї". Об этом сообщается на странице Лановецкого горсовета в Facebook.

Художественный объект под названием Украинский язык - уникальный открыли в День украинской письменности и языка.

"Статическая фигура буквы "Ї", автором которой является Василий Гудыма, - это украшение общины и единственная арт инсталляция такого типа в Украине", - говорится в сообщении.

Добавим, "Ї" - это буква, которая используется только в украинском языке.