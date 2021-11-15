Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"

15.11.2021 15:00

Украинский певец Макс Барских стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучший российский исполнитель", сообщает Корреспондент.net.

Он поделился новостью в Instagram и поблагодарил поклонников за поддержку. "Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!" – написал артист.

За приз в номинации также боролись Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow (Артем Готлиб).

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.

В этом году церемония награждения прошла в Будапеште.