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Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"

15.11.2021 15:00
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Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"

Украинский певец Макс Барских стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучший российский исполнитель", сообщает Корреспондент.net.
Он поделился новостью в Instagram и поблагодарил поклонников за поддержку. "Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!" – написал артист.
За приз в номинации также боролись Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow (Артем Готлиб).
Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.
В этом году церемония награждения прошла в Будапеште.



Теги: Россия, награда, MTV, Макс Барских
 
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