Шон Пенн тайно посетил Мариуполь

18.11.2021 12:00

17 ноября в Мариуполь приехал один из самых титулованных голливудских актёров Шон Пенн, сообщает Сайт города Мариуполя.

Визит в город был засекречен. Стало известно, что съемочная группа побывала на городском пирсе, в пространстве "Vezha" и в микрорайоне Восточный в районе разрушенных домов. Съемки также велись в Широкино.

Журналистам удалось выяснить, что Шон Пенн прибыл в Украину для съемок документального фильма, однако детали проекта не разглашаются.