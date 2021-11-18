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Архив - Культура

Шон Пенн тайно посетил Мариуполь

18.11.2021 12:00
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Шон Пенн тайно посетил Мариуполь

17 ноября в Мариуполь приехал один из самых титулованных голливудских актёров Шон Пенн, сообщает Сайт города Мариуполя.
Визит в город был засекречен. Стало известно, что съемочная группа побывала на городском пирсе, в пространстве "Vezha" и в микрорайоне Восточный в районе разрушенных домов. Съемки также велись в Широкино.
Журналистам удалось выяснить, что Шон Пенн прибыл в Украину для съемок документального фильма, однако детали проекта не разглашаются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Шон Пенн, съемки
 
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