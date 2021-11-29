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Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС
Батальон одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи в районе ООС, посетила украинская группа "Жадан и собаки". В небольшом селении в нескольких километрах от линии фронта музыканты спели для воинов свои самые известные произведения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Неформальные, драйвовые песни подняли настроение и немного разрядили напряженную обстановку среди украинских военных, которые уже несколько месяцев защищают Украину от страны-агрессора.
В конце мероприятия руководство бригады поблагодарило музыкантов за визит и вручили памятные подарки.
В свою очередь солист группы Сергей Жадан обратился к военным со словами благодарности. "Это меньшее, что мы можем сделать для находящихся здесь военных в районе ООС", - сказал он.
Теги: Донбасс, концерт, Сергей Жадан, ООС
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