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Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС

29.11.2021 11:00
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Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС

Батальон одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи в районе ООС, посетила украинская группа "Жадан и собаки". В небольшом селении в нескольких километрах от линии фронта музыканты спели для воинов свои самые известные произведения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Неформальные, драйвовые песни подняли настроение и немного разрядили напряженную обстановку среди украинских военных, которые уже несколько месяцев защищают Украину от страны-агрессора.
В конце мероприятия руководство бригады поблагодарило музыкантов за визит и вручили памятные подарки.
В свою очередь солист группы Сергей Жадан обратился к военным со словами благодарности. "Это меньшее, что мы можем сделать для находящихся здесь военных в районе ООС", - сказал он.



Теги: Донбасс, концерт, Сергей Жадан, ООС
 
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