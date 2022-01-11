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Архив - Культура

На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам

11.01.2022 15:00
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На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам

На Донетчине завершена работа над уникальным виртуальным 3D-туром соляными шахтами в городе Соледар, автором которой выступил фотограф-переселенец и создатель проекта Travelbox VR Сергей Орлик. Об этом фотограф сообщил на своей фейсбук-странице.
"Уникальный - потому что таковой является сама локация: соляная шахта Соледара, Донецкая область (ДП "Артемсіль"). Туристический маршрут «Таємниці підземного соляного світу» на глубине 200 метров. Аналогичных локаций в Украине нет. Пока везде грязь и слякоть - самое время экскурсии по такому маршруту", — написал Орлик.
Ознакомиться и пройтись виртуальным маршрутом можно по ссылке.



Теги: Донбасс, Соледар, тур, шахта, 3D
 
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