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Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале
Документальный фильм "Терриконы" Тараса Томенко отобран в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля, передает Укргоскино.
Мировая премьера созданной при поддержке Госкино киноленты состоится в конкурсной секции Берлинале – "Generation Kplus".
"Это история о детях, которые видят войну не по телевизору и о детстве, которое продолжается, несмотря на войну. Терриконы – место, где происходит действие, и в то же время образ "отработанных" и оставленных человеческих жизней. История детей, пострадавших от обстрелов, потерявших родителей и близких, но продолжающих жить и любить там, где для других жизнь оставила надежду", — говорится в сообщении.
В Госкино отмечают, что в подобной ситуации находятся более 10 000 детей в Украине, проживающих в "серой зоне" на востоке.
Теги: Донбасс, дети, фильм, Берлинале
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