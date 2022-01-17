Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале

17.01.2022 13:00

Документальный фильм "Терриконы" Тараса Томенко отобран в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля, передает Укргоскино.

Мировая премьера созданной при поддержке Госкино киноленты состоится в конкурсной секции Берлинале – "Generation Kplus".

"Это история о детях, которые видят войну не по телевизору и о детстве, которое продолжается, несмотря на войну. Терриконы – место, где происходит действие, и в то же время образ "отработанных" и оставленных человеческих жизней. История детей, пострадавших от обстрелов, потерявших родителей и близких, но продолжающих жить и любить там, где для других жизнь оставила надежду", — говорится в сообщении.

В Госкино отмечают, что в подобной ситуации находятся более 10 000 детей в Украине, проживающих в "серой зоне" на востоке.