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Архив - Культура

Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи

27.01.2022 16:00
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Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи

Поисковый сервис Google разместил на стартовой странице дудл в честь 180-летия со дня рождения украинского художника Архипа Куинджи.
"Мастер света", как называли Архипа Куинджи, родился 27 января 1842 года в селе под названием Карасу под Мариуполем, которое впоследствии стало называться Карасевка.
Куинджи известен как талантливый пейзажист, объединивший в своих работах стили импрессионизма и романтизма.



Теги: Мариуполь, Google, художник, дудл
 
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