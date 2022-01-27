Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи

27.01.2022 16:00

Поисковый сервис Google разместил на стартовой странице дудл в честь 180-летия со дня рождения украинского художника Архипа Куинджи.

"Мастер света", как называли Архипа Куинджи, родился 27 января 1842 года в селе под названием Карасу под Мариуполем, которое впоследствии стало называться Карасевка.

Куинджи известен как талантливый пейзажист, объединивший в своих работах стили импрессионизма и романтизма.