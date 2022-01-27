Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале13:00
- На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам15:00
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС11:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- Мариуполь признан лучшим туристическим центром Приазовья17:00
- Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"15:00
- В Украине появился памятник букве "Ї"13:00
Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи
27.01.2022 16:00
Поисковый сервис Google разместил на стартовой странице дудл в честь 180-летия со дня рождения украинского художника Архипа Куинджи.
"Мастер света", как называли Архипа Куинджи, родился 27 января 1842 года в селе под названием Карасу под Мариуполем, которое впоследствии стало называться Карасевка.
Куинджи известен как талантливый пейзажист, объединивший в своих работах стили импрессионизма и романтизма.
Теги: Мариуполь, Google, художник, дудл
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)09:00
- В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW17:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Киеве разоблачен агент российских спецслужб13:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря10:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом08:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
- Рада изменила границы города Угледар
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря