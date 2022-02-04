Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"11:00
- Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance11:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале13:00
- На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам15:00
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС11:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- Мариуполь признан лучшим туристическим центром Приазовья17:00
YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"
04.02.2022 11:00
Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных органов власти "ЛДНР", а также их "СМИ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".
Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".
Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".
Теги: Донбасс, YouTube, канал, блокирование, ОРДЛО
Читайте также:
- Милиция осталась без YouTube: канал министерства заблокирован
- Александр Турчинов в Покровске испытал первую систему противодействия "киселев-тв"
- В Горловке продолжают отключать кабельные каналы
- Запрет российских соцсетей вызовет еще больший интерес к ним — Горбаль. ВИДЕО
- По факту блокирования автодороги вблизи Часов Яра Донецкой области открыто уголовное производство
- Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска
- В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"15:00
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары13:00
- В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»12:00
- Кабмин втрое увеличил набор на подготовительные курсы для абитуриентов из ВОТ09:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов08:00
- В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы12:00
- Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину11:00
- СБУ задержала на Луганщине боевика "ЛНР"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ08:00
- В ОРДО "заминировали" десятки школ16:00
- В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону17:00
- В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"15:00
- Сегодня Украина сыграет против России в полуфинале ЧЕ-2022 по футзалу14:00
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары13:00
- В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»12:00
- YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"11:00
- В Украине - впервые более 40 000 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Кабмин втрое увеличил набор на подготовительные курсы для абитуриентов из ВОТ09:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов08:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- В ОРДО "заминировали" десятки школ
- В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы
- Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину
- В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»
- В ОРЛО снова ввели комендантский час
- СБУ задержала на Луганщине боевика "ЛНР"
- Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне (ВИДЕО)
- В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары
- Кабмин расширил программу еПоддержка