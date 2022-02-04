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Архив - Культура

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"

04.02.2022 11:00
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YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"

Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных органов власти "ЛДНР", а также их "СМИ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".
Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".
Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".



Теги: Донбасс, YouTube, канал, блокирование, ОРДЛО
 
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