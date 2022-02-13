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Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)

13.02.2022 13:00
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Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)

На международном конкурсе Евровидение-2022, который в этом году состоится в итальянскому Турине, Украину представит исполнительница Alina Pash. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося в субботу, 12 февраля, сообщает Корреспондент.net.
Певица на конкурсе выступит с песней Тени забытых предков, которую исполняет на украинском и английском языках.
Alina Pash получила самые высокие баллы у жюри и второе место по результатам зрительского голосования. По сумме баллов ей досталось первое место.
Всего в финал национального отбора прошли восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.



Теги: Украина, Евровидение, отбор
 
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