На концерте мировых звезд в Великобритании собрали для Украины $16 млн (ВИДЕО)

30.03.2022 12:00

В Бирмингеме на концерте с участием мировых звезд было собрано 16 млн долларов для украинских беженцев. Об этом сообщает BBC.

В концерте приняли участие Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс, группа Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл, The Manic Street Preachers и другие.

Также на мероприятии выступила украинская певица Джамала. Она исполнила песню 1944, которая принесла ей победу на Евровидении-2016.

На концерте присутствовали около восьми тысяч зрителей.

Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee. Было получено около 16 млн долларов.