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Фильм "Дом из заноз" о детдоме на Донбассе победил на кинофестивале в Праге
01.04.2022 17:00
Документальный фильм Симона Леренга Вильмонта «Дом из заноз» получил главную награду на фестивале кино о правах человека One World в Праге. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Лента рассказывает о том, как на фоне войны на востоке Украины небольшая группа социальных работников без устали работает в детдоме вблизи линии фронта и создает безопасное пространство для детей. Лента создана в копродукции Швеции, Финляндии, Дании и Украины.
Теги: Донбасс, Прага, фильм, награда, детский дом, кинофестиваль
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