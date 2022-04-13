Вакарчук приехал на Луганщину

13.04.2022 13:00

Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими песнями…

Сегодня - Луганщина и НАШИ ЗАЩИТНИКИ! Победный концерт точно будет!", — отметил он.